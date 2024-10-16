سياسة
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انفجار صهريج للوقود في نيجيريا يقتل 94 شخصاً
قُتل 94 شخصاً على الأقل وأصيب 50 بجروح بانفجار صهريج للوقود في شمال نيجيريا حسبما أعلنته الشرطة اليوم الأربعاء.
انفجار صهريج للوقود في نيجيريا يقتل 94 شخصاً
حضّت "الرابطة الطبية النيجيرية" الأطباء على المسارعة إلى غرف الطوارئ القريبة للمساعدة في ظل تدفق الضحايا. / صورة: AA
16 أكتوبر 2024

وقال الناطق باسم الشرطة لاوان شييسو آدم إن عديداً من الضحايا كانوا يحاولون جمع الوقود الذي سُكب على الطريق بعدما تعرض الصهريج لحادث في ولاية جيغاوا الشمالية في وقت متأخر الثلاثاء.

وذكر أن شاحنة حاولت تجنّب الاصطدام بالصهريج في بلدة ماجيا، وأضاف "تأكدنا حتى اللحظة من مقتل 94 شخصاً وإصابة نحو 50 بجروح".

وبعد الحادثة، تجمّع السكان حول المركبة وحاولوا جمع الوقود الذي انسكب، حسب آدم.

وقال إن عناصر الشرطة واجهوا صعوبة في وقف السكان.

وحضّت "الرابطة الطبية النيجيرية" الأطباء على المسارعة إلى غرف الطوارئ القريبة للمساعدة في ظل تدفق الضحايا.

وتكثر انفجارات صهاريج الوقود في الدولة الأكثر سكاناً في إفريقيا حيث يعد كثير من الطرقات رديئاً ويسعى السكان عادة لنهب الوقود بعد الحوادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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