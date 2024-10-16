وقال الناطق باسم الشرطة لاوان شييسو آدم إن عديداً من الضحايا كانوا يحاولون جمع الوقود الذي سُكب على الطريق بعدما تعرض الصهريج لحادث في ولاية جيغاوا الشمالية في وقت متأخر الثلاثاء.

وذكر أن شاحنة حاولت تجنّب الاصطدام بالصهريج في بلدة ماجيا، وأضاف "تأكدنا حتى اللحظة من مقتل 94 شخصاً وإصابة نحو 50 بجروح".

وبعد الحادثة، تجمّع السكان حول المركبة وحاولوا جمع الوقود الذي انسكب، حسب آدم.

وقال إن عناصر الشرطة واجهوا صعوبة في وقف السكان.

وحضّت "الرابطة الطبية النيجيرية" الأطباء على المسارعة إلى غرف الطوارئ القريبة للمساعدة في ظل تدفق الضحايا.

وتكثر انفجارات صهاريج الوقود في الدولة الأكثر سكاناً في إفريقيا حيث يعد كثير من الطرقات رديئاً ويسعى السكان عادة لنهب الوقود بعد الحوادث.