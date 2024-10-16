وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الأربعاء بحلول اليوم 376 من العدوان الإسرائيلي على القطاع إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيد و140 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,409 شهيد و99,153 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ورفض أطباء مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي التخلي عن مرضاهم على الرغم من أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بداية هجومه الكبير على منطقة جباليا شمالي قطاع غزة قبل 12 يوماً.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، "نناشد المجتمع الدولي والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية فتح ممر إنساني باتجاه المنظومة الصحية في كمال عدوان والسماح بإدخال الوقود والمستلزمات والطعام".

وأضاف "نحن نتحدث عن أكثر من 300 كادر طبي يعملون في مستشفى كمال عدوان، ونحن لا نستطيع توفير وجبة طعام واحدة لهم حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات الطبية بشكل آمن".

استشهاد العشرات

وفي مدينة غزة، قال مسعفون، اليوم الأربعاء، إن غارة جوية إسرائيلية على منزل أسفرت عن استشهاد 13 شخصاً.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقتين في وسط وجنوب قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب 3 جراء قصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى غزة الأوروبي بغزة (جنوب) للأناضول: "استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في غارة جوية إسرائيلية على منطقة صوفا بمدينة رفح (جنوب)".

كما أكد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع للأناضول "استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة".

وفي تحديثها اليومي، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن غارات الاحتلال الإسرائيلي أدت لاستشهاد 65 فلسطينياً في مختلف أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أسوأ أزمة عذاء

وفي سياق متصل، قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" للأناضول، إن قرابة 733 مليون شخص في العالم عانوا الجوع عام 2023، وإن أزمة الغذاء في قطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل حرب إبادة جماعية هي "الأسوأ" في تاريخ تقارير المنظمة.

وذكرت المسؤولة الأممية أن أزمة الغذاء في قطاع غزة تعد أخطر أزمة غذائية في تاريخ تقارير المنظمة، ولفتت إلى أن 96% من أهالي غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد بتصنيف رقم 3، وما فوقه من تصنيفات المنظمة، أي "الطوارئ" و"الكارثة".

وأضافت نائبة المدير العام للفاو: "نتحدث عن أكثر من مليوني شخص يعانون الجوع يومياً" من إجمالي 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ولفتت إلى أنه حتى 1 سبتمبر/أيلول 2024، تضرر أكثر من ثلثي الأراضي الزراعية في غزة، أو ما يعادل 10 آلاف و183 هكتاراً (الهكتار 10 آلاف متر مربع)، جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

واستهدفت إسرائيل خلال حرب الإبادة المتواصلة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية المثمرة، بينما تحولت الأخرى المتبقية إلى مخيمات لإيواء النازحين الفارين من مناطقهم التي استهدفها الجيش بكثافة.

وبدعم أمريكي، أسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وحوّلت تل أبيب قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.