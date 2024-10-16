سياسة
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أردوغان يلتقي رئيس حكومة شمال العراق ويحذر من تبعات العدوان الإسرائيلي
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني في أنقرة، حيث تبادلا الأفكار حول العلاقات التركية-العراقية والتعاون مع حكومة إقليم شمال العراق ومناقشة التطورات الإقليمية والعالمية.
أردوغان يلتقي رئيس حكومة شمال العراق ويحذر من تبعات العدوان الإسرائيلي
الرئيس التركي يلتقي رئيس حكومة شمال العراق ويحذر من تبعات العدوان الإسرائيلي / صورة: AA
16 أكتوبر 2024

وأعرب أردوغان عن تمنياته أن تعود الانتخابات البرلمانية لحكومة إقليم شمال العراق المقرر إجراؤها في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالفائدة.

ورأى الرئيس التركي أن الانتخابات التي ستتنافس فيها الجبهة التركمانية-العراقية ستجري بسلام وهدوء وبتفاهم شامل.

في سياق آخر، حذر الرئيس أردوغان من خطر أن يؤدي العدوان الإسرائيلي المتزايد إلى حرب شاملة في المنطقة "التي تولي تركيا أهمية كبيرة لاستقرارها وأمنها بالكامل"، معربا عن تقديره الجهود التي تبذلها السلطات العراقية لإبعاد البلاد عن الصراعات.

وعن "طريق التنمية" الذي وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في 22 أبريل/نيسان الماضي مذكرة تفاهم رباعية بشأنه، أكد أردوغان أن المشروع سيقدم مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية والاستقرار والأخوة في المنطقة بأكملها، مشددا على أنه سيفيد حكومة إقليم شمال العراق في جميع الجوانب.

كما شدد أردوغان على أنه "في هذه الفترة المضطربة التي نعيشها ينبغي مواصلة التعاون بتصميم للقضاء بشكل دائم على التهديد الإرهابي للسلام والازدهار والسلام الداخلي في المنطقة بأكملها".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستقف دائماً إلى جانب العراق والشعب العراقي الصديق والشقيق، كما فعلت دائماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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