جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما، اليوم الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة، وفق بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال اللقاء أن إسرائيل تحاول نشر الصراع في جميع أنحاء المنطقة، وأن هدفها هو ترك الفلسطينيين بلا أرض في وطنهم الأم، ولفت إلى أن تركيا تواصل جهودها في جميع المجالات لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب بسبب الجرائم التي ترتكبها.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة فرض حظر شامل على توريد الأسلحة لإسرائيل وذلك بغية زيادة الضغط عليها لوقف عدوانها.

وعلى صعيد آخر، أعرب أردوغان عن أمل تركيا في انتهاء التوترات في سوريا وليبيا والصومال وإثيوبيا خلال أقرب وقت ممكن، وأن تنعم تلك البلاد بالسلام والرخاء والاستقرار.

وبدعم أمريكي وغربي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت نحو 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسعت تل أبيب نطاق الإبادة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية عنيفة ومكثفة، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.