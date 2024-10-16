سياسة
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فيدان يلتقي أبو الغيط ويتباحث مع غوتيريش مستجدات الأوضاع في لبنان وأوكرانيا
أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مستجدات الأوضاع في لبنان وأوكرانيا، كما التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في العاصمة أنقرة.
فيدان يلتقي أبو الغيط ويتباحث مع غوتيريش مستجدات الأوضاع في لبنان وأوكرانيا
هاكان فيدان يبحث هاتفياً مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأوضاع في لبنان وأوكرانيا / صورة أرشيفية: AA  
16 أكتوبر 2024

وأوضحت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية، أن فيدان وغوتيريش تطرقا أيضاً خلال المكالمة الهاتفية إلى الملف القبرصي.

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية التركية، في منشور عبر منصة إكس، إن فيدان استقبل أبو الغيط، في أنقرة، كما نشرت الوزارة صورة للقاء بين فيدان وأبو الغيط.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبو الغيط، في المجمع الرئاسي، وبحث معه قضايا إقليمية وعالمية، وسبل وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعدوان على لبنان.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن مقتل ألفين و367 شخصاً، وإصابة نحو 11 ألفاً و88، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.

ويومياً يرد "حزب الله" بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

كما أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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