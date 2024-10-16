سياسة
3 دقيقة قراءة
"الصحة العالمية" تطالب إسرائيل بتسهيل دخولها لغزة ووقف استهداف مشافي لبنان
دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إلى وقف الهجمات على المرافق الصحية في لبنان، كما دعت إسرائيل إلى السماح للمنظمة وشركائها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.
"الصحة العالمية" تطالب إسرائيل بتسهيل دخولها لغزة ووقف استهداف مشافي لبنان
منظمة الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية في لبنان / صورة: AFP
16 أكتوبر 2024

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على أن زيادة العنف في شمال غزة في ظل الهجمات الإسرائيلية تعوق عمليات بعثات المساعدات الإنسانية في إيصال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وقال إنه خلال النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أكملت بعثة واحدة فقط من أصل 54 تابعة للأمم المتحدة مكلفة من أجل شمال غزة عملها بنجاح، بينما جرى رفض أو إلغاء أو عرقلة البعثات الأخرى.

وطالب غيبريسوس إسرائيل بأن تسمح لمنظمة الصحة العالمية وشركائها بالوصول إلى شمال غزة "حتى نتمكن من الوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة بشكل عاجل".

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

على جانب آخر، دعت منظمة الصحة العالمية في بيان الأربعاء إلى "وقف الهجمات" على المرافق الصحية في لبنان، مؤكدة أن العديد منها أرغم على الإغلاق في ظل تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية منذ أكثر من 3 أسابيع.

وأوضح البيان أن "القصف المكثف وانعدام الأمن أرغم عدداً متزايداً" من المرافق الصحية على الإغلاق، ولا سيما في الجنوب. كما لفتت إلى أنه من بين 207 مراكز ومستوصفات للرعاية الصحية الأولية في المناطق المتضررة من النزاع، أُغلق حتى الآن 100 مركز ومستوصف.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن مقتل ألفين و367 شخصاً، وإصابة نحو 11 ألفاً و88، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us