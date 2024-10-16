وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على أن زيادة العنف في شمال غزة في ظل الهجمات الإسرائيلية تعوق عمليات بعثات المساعدات الإنسانية في إيصال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وقال إنه خلال النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أكملت بعثة واحدة فقط من أصل 54 تابعة للأمم المتحدة مكلفة من أجل شمال غزة عملها بنجاح، بينما جرى رفض أو إلغاء أو عرقلة البعثات الأخرى.

وطالب غيبريسوس إسرائيل بأن تسمح لمنظمة الصحة العالمية وشركائها بالوصول إلى شمال غزة "حتى نتمكن من الوصول إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة بشكل عاجل".

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

على جانب آخر، دعت منظمة الصحة العالمية في بيان الأربعاء إلى "وقف الهجمات" على المرافق الصحية في لبنان، مؤكدة أن العديد منها أرغم على الإغلاق في ظل تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية منذ أكثر من 3 أسابيع.

وأوضح البيان أن "القصف المكثف وانعدام الأمن أرغم عدداً متزايداً" من المرافق الصحية على الإغلاق، ولا سيما في الجنوب. كما لفتت إلى أنه من بين 207 مراكز ومستوصفات للرعاية الصحية الأولية في المناطق المتضررة من النزاع، أُغلق حتى الآن 100 مركز ومستوصف.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن مقتل ألفين و367 شخصاً، وإصابة نحو 11 ألفاً و88، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.