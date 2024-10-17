وبحث بن سلمان مع السيسي "التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان"، وشددا على "ضرورة السعي لهدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأدان الطرفان "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس"، وأكدا "رفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم".

وشدد الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي هذا الصدد، أشاد الجانب المصري باستضافة السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "وما نتج عنها من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين".

كما أشاد الجانب المصري بـ"مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض".

الوضع في لبنان واليمن

وفي الشأن اللبناني، شدد البيان المشترك للبلدين على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بالعمل على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان، وعدم اتساع نطاق الصراع القائم في المنطقة".

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان "أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن للشعب اليمني الشقيق وحدة بلاده واستقرارها"، وشددا على "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر".

وأكدا أن "حرية الملاحة تعد فيها مطلباً دولياً لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر في الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي".

السودان وليبيا والصومال

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان "أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة بالسعودية بين طرفي النزاع السوداني (الجيش، وقوات الدعم السريع) وصولاً إلى وقف كامل لإطلاق النار، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته وكل مؤسساته الوطنية".

وفي الشأن الليبي، أكد الجانبان "دعمهما الحل الليبي - الليبي وخريطة الطريق التي ترعاها الأمم المُتحدة، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على التوازي، وتوحيد مؤسسات الدولة، ووحدة الجيش الليبي، وخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا".

وفي الشأن الصومالي، اتفق الجانبان على "أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب"، وشددا على ضرورة التزام مبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة مخاطر التوتر والنزاعات.

وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الطرفين.

وبدعم أمريكي، خلَّفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسَّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى عمليات توغل بري في الجنوب، أسفرت عن أكثر من مليون و340 ألف نازح.