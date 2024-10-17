سياسة
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كندا تطالب بالوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على شمال غزة ويونيفيل في لبنان
طالبت كندا، أمس الأربعاء، بالوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية المتزايدة على البنية التحتية المدنية شمالي قطاع غزة، والاستهداف المتكرر لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
كندا تطالب بالوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على شمال غزة ويونيفيل في لبنان
استمرار عملية النزوح من جنوب لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية / صورة: AA
17 أكتوبر 2024

وقال وزيرا التنمية الدولية أحمد حسين، والخارجية ميلاني جولي، في بيان مشترك: "تُدين كندا هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي المتزايدة على البنية التحتية المدنية في شمال غزة وكذلك هجماتها على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وشدد البيان على أن "تلك الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف على الفور".

وأضاف: "الوضع الإنساني، الذي يزداد سوءاً، غير مقبول. ويستمر في التدهور بسبب التراجع الكبير في المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة".

وأشار إلى أن "المدنيين الفلسطينيين نزحوا مرات لا حصر لها، ولم يعد هناك مكان آمن يلجؤون إليه، وهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية".

وجدد البيان الصادر عن الوزيرين الكنديين الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام خلَّفت أكثر من 141 ألف شهيد وجريح، وسَّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن مقتل ألفين و367 شخصاً، وإصابة نحو 11 ألفاً و88، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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