وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي عبر تليغرام، صباح اليوم الخميس: "عدوان أمريكي-بريطاني يستهدف بـ6 غارات مناطق التليفزيون والحفاء وجربان شمالي وجنوبي العاصمة (صنعاء)".

وتسيطر جماعة الحوثي على صنعاء ومدن ومحافظات يمنية عدة منذ سبتمبر/أيلول 2014، وذلك بعد مواجهة مسلحة مع الحكومة.

كما شن "طيران العدوان الأمريكي-البريطاني 9 غارات على منطقتي كهلان والعبلا، شرقي محافظة صعدة (شمال)"، حسب القناة.

ومحافظة صعدة هي المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية.

وتوعد نائب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة، نصر الدين عامر، عبر منصة إكس، الولايات المتحدة بأنها "ستدفع ثمن عدوانها"، وأردف: "موقفنا مع غزة ولبنان لن يتزحزح".

في المقابل، ادّعى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان الخميس، أن القوات الجوية الأمريكية نفَّذت ضربات دقيقة على 5 مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وأضاف أن "هذه الضربات شاركت فيها قاذفات (بي2)، وهي أكبر بكثير من الطائرات المقاتلة المستخدمة سابقاً، وقادرة على حمل حمولة أثقل بكثير من القنابل".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ووسَّعت منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الحرب لتشمل لبنان، ومن حين إلى آخر تنفذ غارات جوية دموية على اليمن وسوريا.

وللمطالة بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها البحرية.