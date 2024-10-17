سياسة
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النظام السوري: إصابتان وأضرار مادية في غارة إسرائيلية على اللاذقية
أُصيب شخصان مدنيان في غارات جوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، على مدينة اللاذقية شمال غربي العاصمة دمشق، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمِّه.
النظام السوري: إصابتان وأضرار مادية في غارة إسرائيلية على اللاذقية
ضربة إسرائيلية تستهدف اللاذقية وتؤدي إلى اندلاع حرائق - أرشيف / صورة: AA
17 أكتوبر 2024

وقال المصدر: "فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط استهدف إحدى النقاط قرب مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى إصابة مدنيَّين اثنين بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الخاصة المحيطة".

من جانبه، ذكر تليفزيون النظام أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف إسرائيلية في أجواء اللاذقية، مضيفاً أن الضربة أسفرت عن اندلاع حرائق وأن فرق الإطفاء تعمل على إخمادها.

وفجر الخميس الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مصنع سيارات بريف حمص (وسط) وموقع عسكري بريف حماة (وسط)، ما أسفر عن أضرار مادية، وفق "سانا".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قُتل 7 مدنيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب 11 آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق.

ومنذ عام 2011 تشن إسرائيل من حين لآخر غارات على سوريا تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاطاً عسكرية تابعة للنظام السوري.

وتأتي غارات اليوم في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشن حرباً واسعة على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وغارات دموية من حين لآخر على اليمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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