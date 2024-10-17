سياسة
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حزب الله يعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح
أعلن حزب الله، صباح اليوم الخميس، تدمير دبابتين إسرائيليتين جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل وجرح أفراد طاقميهما.
حزب الله يعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين وإيقاع طاقميهما بين قتيل وجريح
قوات إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان / صورة: AFP
17 أكتوبر 2024

وقال الحزب في بيانين منفصلين، إن مقاتليه استهدفوا فجر اليوم، دبابتين "ميركافا" في مرتفع اللبونة بقضاء صور جنوبي لبنان، بصاروخين موجَّهين، ما أدى إلى احتراقهما ووقوع طاقميهما "بين قتيل وجريح".

ومساء أمس الأربعاء، قال حزب الله إنه قتل وجرح جنوداً إسرائيليين في اشتباكات "من مسافة صفر" بمحيط بلدة القوزح جنوبي لبنان.

ومنذ بدء محاولات التوغل البري الإسرائيلي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن حزب الله مراراً تصديه لقوات حاولت التوغل من نقاط مختلفة جنوب لبنان، ما أوقع قتلى وجرحى أقرّت بهم تل أبيب.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسَّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن مقتل ألفين و367 شخصاً، وإصابة نحو 11 ألفاً و88، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأربعاء.

ويومياً يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مُسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات. وبينما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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