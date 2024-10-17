سياسة
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السلطات التركية تنظم رحلة جوية لإجلاء رعاياها من لبنان
تنظم السلطات التركية، اليوم الخميس، رحلة جوية من العاصمة اللبنانية بيروت، لإجلاء رعاياها الراغبين في العودة إلى البلاد بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان.
السلطات التركية تنظم رحلة جوية لإجلاء رعاياها من لبنان
مواطنون أتراك في انتظار رحلة إجلاء سابقة / صورة: AA
17 أكتوبر 2024

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، إن الرحلة الجوية ستجري بين مطارات بيروت اللبناني وتشوكوروفا (مرسين) وإسطنبول التركيين.

وأوضحت المصادر أن الطائرة التي ستنفّذ الرحلة ستنطلق صباح اليوم من بيروت، وستنقل 169 مواطناً ممن يرغبون في مغادرة لبنان والعودة إلى تركيا.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نظمت السلطات التركية رحلات لإجلاء رعاياها من لبنان بحراً، وأفادت آنذاك، سفارة تركيا في بيروت بأنه "تجري التحضيرات لتنظيم عدد محدود من الرحلات الجوية التجارية مدفوعة التكاليف من المواطنين الراغبين في الإجلاء جوّاً، على مسارَي بيروت-مطار إسطنبول، وبيروت-مطار تشوكوروفا".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسَّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن مقتل ألفين و367 شخصاً، وإصابة نحو 11 ألفاً و88، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية حتى مساء الأربعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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