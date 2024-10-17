وتستضيف إسطنبول الاجتماع الثالث لمنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز بحضور وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، وإيران عباس عراقجي، وروسيا سيرغي لافروف، وأذربيجان جيهون بيرموف، وأرمينيا أرارت ميرزويان.

وتهدف المنصة إلى إرساء الاستقرار والازدهار في المنطقة بدلاً من الحرب والصراع، وسيجري خلالها تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها في سبيل ذلك.

في السياق نفسه، ستجري مناقشة تعزيز التواصل الإقليمي إلى جانب المشروعات وتبادل الأفكار حول التطورات الدولية، وبحث فرص السلام بين أذربيجان وأرمينيا، والتعاون بين تركيا وأرمينيا.

ومن المتوقع أن يؤكد فيدان خلال اللقاء أهمية مجالات الاقتصاد، والتكامل الاقتصادي، وعدداً من القضايا المهمة التي تربط دول المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع، من المخطط أن تعتمد الدول بياناً مشتركاً تؤكد فيه أهمية حل مشكلات المنطقة عن طريق الحوار، وعلى أساس المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتأكيد احترام استقلالها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.

ومنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز بصيغة 3+3 أُطلقت بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأذربيجاني إلهام علييف، من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز.

وعقدت المنصة أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2021، فيما عُقد الاجتماع الثاني للمنصة في العاصمة الإيرانية طهران، العام الماضي 2023.