سياسة
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موسكو تحذر الاحتلال الإسرائيلي من استهداف منشآت نووية في إيران
حذرت موسكو اليوم الخميس الاحتلال الإسرائيلي من توجيه أي ضربات لمنشآت نووية إيرانية، وذلك بعد توقعات بشأن استهداف إسرائيلي محتمل لمنشآت نفطية ونووية بطهران.
موسكو تحذر الاحتلال الإسرائيلي من استهداف منشآت نووية في إيران
مفاعل نووي إيراني / صورة: AP Archive
17 أكتوبر 2024

ونقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله، إن روسيا تحذر إسرائيل من توجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية.

وبعد الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على الاحتلال الإسرائيلي في أول أكتوبر/تشرين الأول، هددت إسرائيل أنها قد تضرب منشآت نووية إيرانية.

وجراء اعتراض واشنطن على تلك الخطوة، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان يوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستنصت إلى الولايات المتحدة، لكنها "ستتصرف بما يتناسب مع مصالحها الوطنية".

وذكر البيان الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست أن نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إسرائيل ستضرب أهدافاً عسكرية إيرانية، وليس أهدافاً نووية أو نفطية.

وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن ريابكوف قال، إن بلاده على اتصال دائم بإيران بغض النظر عن مستوى التوتر في المنطقة.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري تترقب طهران هجوماً محتملاً قد تشنه دولة الاحتلال الإسرائيلي عليها، بعد أن أطلقت إيران نحو 180 صاروخاً عليهاً.

وقالت إيران، إن هجومها كان رداً على اغتيال الاحتلال كلاً من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

مصدر:TRT عربي
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