وسيُعقد المؤتمر الـ61 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ الذي يضم 230 عضواً من 65 دولة، ويستقطب 3.5 مليار مشاهد، تحت شعار "الذكاء الصناعي والبث والمجتمع" في مدينة إسطنبول في الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وعلى هامش تلك الفاعلية التي تستمر 5 أيام، سيقام أيضاً مهرجان أغنية تليفزيون ABU، في دورته الـ13، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات والحلقات النقاشية حول قطاع البث.

وسيناقش المؤتمر الذي يصادف الذكرى الـ60 لتأسيس شبكتي TRT وABU، الذكاء الصناعي ومستقبل البث في العصر الرقمي والأبعاد الاجتماعية لهذا التحول، بينما يترأس الاجتماعات المدير العام لـTRT ورئيس اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ منذ عام 2023،محمد زاهد صوباجي.

وسيلقي رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، كلمة في المؤتمر الـ61 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ، وذلك يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين االأول.

وفي مساء اليوم نفسه سيقام حفل توزيع جوائز اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ لتسليم الجوائز للفائزين في مسابقات تقام في 15 فرعاً في مجالات التليفزيون والإذاعة والإعلام الرقمي.