سياسة
2 دقيقة قراءة
من 60 دولة حول العالم.. TRT تستضيف 400 من هيئات البث الكبرى
تستضيف مؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركية (TRT) غداً الجمعة، مؤتمر اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ (ABU)، وهو أكبر اتحاد إذاعي في العالم، إذ سيحضره أكثر من 400 هيئة بث عالمية من نحو 60 دولة.
من 60 دولة حول العالم.. TRT تستضيف 400 من هيئات البث الكبرى
من 60 دولة حول العالم.. شبكة TRT تستضيف 400 من هيئات البث الكبرى / Others
17 أكتوبر 2024

وسيُعقد المؤتمر الـ61 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ الذي يضم 230 عضواً من 65 دولة، ويستقطب 3.5 مليار مشاهد، تحت شعار "الذكاء الصناعي والبث والمجتمع" في مدينة إسطنبول في الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وعلى هامش تلك الفاعلية التي تستمر 5 أيام، سيقام أيضاً مهرجان أغنية تليفزيون ABU، في دورته الـ13، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات والحلقات النقاشية حول قطاع البث.

وسيناقش المؤتمر الذي يصادف الذكرى الـ60 لتأسيس شبكتي TRT وABU، الذكاء الصناعي ومستقبل البث في العصر الرقمي والأبعاد الاجتماعية لهذا التحول، بينما يترأس الاجتماعات المدير العام لـTRT ورئيس اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ منذ عام 2023،محمد زاهد صوباجي.

وسيلقي رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، كلمة في المؤتمر الـ61 للجمعية العامة لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ، وذلك يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين االأول.

وفي مساء اليوم نفسه سيقام حفل توزيع جوائز اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ لتسليم الجوائز للفائزين في مسابقات تقام في 15 فرعاً في مجالات التليفزيون والإذاعة والإعلام الرقمي.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us