وجاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة (57 عاماً) برصاص الاحتلال في قرية فقوعة".

وقال منير بركات الذي يعمل محاسباً في المجلس القروي في البلدة لوكالة فرانس إنه بحسب شهادات جمعها المجلس، وصل "إسرائيلي بلباس عسكري إلى المكان بسيارة وأطلق نحو عشر رصاصات باتجاه عائلة أبو سلامة التي كانت تقطف الزيتون في أرضها التي تبعد قرابة 200-250 متراً من جدار فاصل تقيمه إسرائيل في تلك المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، أطلق مستوطنون إسرائيليون، الرصاص تجاه قاطفي زيتون فلسطينيين ببلدة كفر اللبد بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال أيمن غريب، الناشط بمقاومة الاستيطان للأناضول، إن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي تجاه قاطفي الزيتون في أراضي بلدة كفر اللبد شرقي طولكرم، وبين أن عشرات المتطوعين الفلسطينيين وصلوا إلى الموقع لمساعدة المزارعين في قطف الثمار.

وأشار غريب إلى أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت للموقع بعد عملية إطلاق النار وأطلقت قنابل الغاز تجاه المزارعين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وعادة ما يشن مستوطنون إسرائيليون هجمات على المزارعين الفلسطينيين وحقولهم، وتتزايد الهجمات مع موسم قطف ثمار الزيتون خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

والاثنين الماضي، أصيب 4 فلسطينيين، خلال مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين هاجموا قاطفي ثمار الزيتون ببلدة قُصرة جنوبي نابلس، وفق بيان الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أصيب فلسطينيان، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها "نقلت مصابين اثنين برصاص الجيش من بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم"، وأوضحت أن أحد الجريحين وصفت إصابته بـ"الخطيرة".

وذكر شهود عيان للأناضول، أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في البلدة استخدم الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وبالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع جيش الاحتلال عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالاً عن استشهاد 756 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و250.