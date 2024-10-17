سياسة
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منظمة الصحة العالمية تعلن تطعيم 181 ألف طفل ضد الشلل في غزة
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تطعيم أكثر من 181 ألف طفل في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.
منظمة الصحة العالمية تعلن تطعيم 181 ألف طفل ضد الشلل في غزة
منظمة الصحة العالمية تعلن تطعيم أكثر من 181 ألف طفل بالمرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة. / صورة: AA
17 أكتوبر 2024

وقال غيبريسوس في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس، إن المرحلة الثانية من حملة التطعيم وسط قطاع غزة بدأت يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وانتهت أمس الأربعاء،

وأضاف أنه جرى في هذه المنطقة، تطعيم 181 ألفاً و429 طفلاً باللقاح المضاد للشلل، وذكر أن ثمانية مرافق صحية بالمنطقة ستستمر في تقديم اللقاحات كي يتسنى للأطفال غير المحصّنين الحصول على التطعيم.

والاثنين، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، انطلاق الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت المرحلة الأولى من "حملة التطعيم ضد شلل الأطفال" في غزة، التي بدأت مطلع الشهر نفسه، بتطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني، وفق ما أعلنه غيبريسوس حينها.

وتطالب المنظمات الدولية والأممية إسرائيل بفترات تهدئة إنسانية للقتال بهدف تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال بأنحاء قطاع غزة، إلا أن الأخيرة لا تلتزم هذه التهدئة، وتواصل قصفها وحصارها، وخاصة في مناطق الشمال.

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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