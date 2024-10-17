وقال غيبريسوس في منشور على منصة إكس، اليوم الخميس، إن المرحلة الثانية من حملة التطعيم وسط قطاع غزة بدأت يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وانتهت أمس الأربعاء،

وأضاف أنه جرى في هذه المنطقة، تطعيم 181 ألفاً و429 طفلاً باللقاح المضاد للشلل، وذكر أن ثمانية مرافق صحية بالمنطقة ستستمر في تقديم اللقاحات كي يتسنى للأطفال غير المحصّنين الحصول على التطعيم.

والاثنين، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، انطلاق الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت المرحلة الأولى من "حملة التطعيم ضد شلل الأطفال" في غزة، التي بدأت مطلع الشهر نفسه، بتطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني، وفق ما أعلنه غيبريسوس حينها.

وتطالب المنظمات الدولية والأممية إسرائيل بفترات تهدئة إنسانية للقتال بهدف تنفيذ حملة التحصين ضد شلل الأطفال بأنحاء قطاع غزة، إلا أن الأخيرة لا تلتزم هذه التهدئة، وتواصل قصفها وحصارها، وخاصة في مناطق الشمال.

وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.