سياسة
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منظمة الهجرة الدولية تعلن نزوح آلاف من شمال وغرب السودان
قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الخميس، إن آلاف السودانيين نزحوا من منطقتي حجر العسل بولاية نهر النيل شمالي البلاد، ودار السلام بولاية شمال دارفور غربي السودان، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
منظمة الهجرة الدولية تعلن نزوح آلاف من شمال وغرب السودان
نازحة سودانية تستريح داخل ملجأ في مخيم زمزم شمالي دارفور / صورة:  Reuters Archive
17 أكتوبر 2024

وأوضحت المنظمة الدولية، في بيان، إنه بسبب انعدام الأمن المتزايد في منطقة حجر العسل، نزحت ستة آلاف و586 أسرة في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إضافة إلى نزوح ثلاثة آلاف و824 أسرة إضافية خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري .

وفي بيان منفصل، قالت المنظمة الدولية، إن نحو ثلاثة آلاف و500 أسرة نزحت من "دار السلام"، خلال الفترة بين 14 و17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضافت: "جاء النزوح في أعقاب هجمات شنتها قوات الدعم السريع، وتصاعد انعدام الأمن في المنطقة بعد الاشتباكات بين قوات اتفاق جوبا للسلام المشتركة وقوات الدعم السريع".

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنّب السودان كارثة إنسانية، بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي
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