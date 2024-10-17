سياسة
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حزب الله يعلن قتل 55 من جيش الاحتلال والانتقال إلى مرحلة جديدة في المواجهة
أعلن حزب الله اللبناني رصده قتل نحو 55 من ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من 500 جريح، وانتقاله إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع الاحتلال الذي يشن عدواناً على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
حزب الله يعلن قتل 55 من جيش الاحتلال والانتقال إلى مرحلة جديدة في المواجهة
حزب الله يعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي / صورة: وسائل التواصل
17 أكتوبر 2024

وقال حزب الله، في بيان في بيان نُشر على منصة تليغرام، إنه بصدد "الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعديّة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام القادمة".

وذكر في بيانه أن "حصيلة خسائر العدو (خلال التوغل البري) بلغت نحو 55 قتيلاً وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود جيش العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى تدمير 20 دبابة ميركافا، و4 جرافات عسكرية وآلية مدرعة وناقلة جند، وإسقاط مسيّرتين من نوع هرمز 450".

ولفت الحزب إلى أن مقاتليه تصدوا "وفق خطط ميدانية معدّة مسبقاً للقوات المعادية في محيط وداخل بعض القرى اللبنانية، عبر استهداف مسارات التقدم، واستدراج هذه القوات إلى بعض الكمائن المتقدمة داخل بعض القرى الحدودية".

وأكد أن "اشتباكات عنيفة دارت مع العدو من المسافة صفر، خاصة في بلدات القوزح (قضاء بنت جبيل)، ورب ثلاثين (قضاء مرجعيون)، ما أسفر عن تكبد العدو 10 قتلى وأكثر من 150 جريحاً، وتدمير 9 دبابات ميركافا و4 جرافات عسكرية (خلال الأيام الماضية)".

ووسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الإبادة التي بدأتها في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل جلّ مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و412 قتيلاً و11 ألفاً و267 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الخميس.

ويوميا يرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وفيما تعلن إسرائيل جانباً من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيماً صارماً على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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