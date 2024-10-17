وقال فيدان في مقابلة مع قناة Haber Global التركية الخاصة للأسف تحولت غزة إلى مقبرة مفتوحة قُتل فيها عشرات الآلاف من الأبرياء وارتكبت إسرائيل فيها جرائم إبادة".

وفيما يتعلق باحتمالية نشوب حرب بين إيران وإسرائيل، أشار الوزير التركي إلى أن ذلك يجب "تقييمه على أنه احتمال كبير"، وأنه على تركيا والمنطقة أن تكونا مستعدتين لهذا الاحتمال.

وأضاف أن تركيا لا تدعم بأي حال من الأحوال أي نزاع قد ينشأ مع إيران أو يؤدي إلى بداية قد تتحول إلى حرب، مشدداً: "نحن نعارض ذلك تماماً، ولكن من جهة أخرى، إذا دافعت إيران عن نفسها بشكل مشروع، فإن ذلك حقها".

وأوضح فيدان، أن تركيا أشارت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في كل المنصات إلى احتمال تصاعد الحرب.

وحول حديث جيش الاحتلال عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في اشتباكات جنوبي قطاع غزة، قال فيدان: "لم يصدر أي تأكيد من حماس بعد، ونحن في انتظار ذلك".

وأردف: "لا يبدو من الممكن لنا أن نقبل هذه البيانات في الوقت الحالي إلا إذا جرى التأكيد من حماس، ولكن حتى الآن لم يأت من حماس أي تفنيد لهذه الأنباء".

"ستحمي مصالحها"

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال فيدان إن أنقرة أكدت لواشنطن أنه يجب عليهم إنهاء تعاونهم مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وأن هذا التعاون لا يخدم مصلحة أحد، مشدداً على أن "تركيا جادة للغاية في هذا الأمر".

وأكد الوزير فيدان أن تركيا لن تتردد في حماية مصالحها وأمنها ولو كانت أمريكا موجودة في المنطقة، وتابع أن بلاده تؤمن بأن امتلاك القدرة على الدفاع عن حقوقها يجعلها أكثر تأثيراً ويعزز من مكانتها شريكاً لا غنى عنه في العلاقات الدولية.

العلاقات التركية-اليونانية

وحول مستجدات العلاقات التركية-اليونانية، أشار فيدان إلى عملية تطبيع بين البلدين على مستوى القادة، وأن تركيا تركز على كيفية حل المشكلات من خلال الحوار.

ولفت الوزير إلى عديد من القضايا العالقة بين البلدين، وأن لكيفية حلها بما يخدم مصلحة البلدين نظرة مشتركة، مؤكداً أن تركيا لا تبني سياستها الخارجية من خلال اليونان، ولكنها تعمل على التقدم بطرق سلمية ودبلوماسية، لصد أي استفزازات.

وفيما يخص حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال فيدان: "تركيا تؤيد تعزيز الناتو كونها عضواً وشريكاً فيه، لكنها لا تقبل أن يكون ذلك على حساب إضعافها، لأننا أحرزنا تقدماً كبيراً في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير الصناعات الدفاعية".

وأشار إلى تقدم المحادثات مع ألمانيا حول مقاتلات "يوروفايتر"، وأن لدى الجانب الألماني إشارات إيجابية من لبدء المفاوضات الفنية بهذا الخصوص.

وحول احتمال انضمام تركيا إلى مجموعة بريكس، قال فيدان إن أنقرة مهتمة بالمجموعة وإنها تراقب من كثب كيفية تطور استراتيجية نموها، وأوضح أن عديداً من الدول التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى بريكس، وأن تركيا تدرس كيف يمكن أن يساهم ذلك في خدمة مصالحها الاقتصادية.