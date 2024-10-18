سياسة
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الأمم المتحدة: الأمن الغذائي بغزة أكثر من مروع وخطر المجاعة لا يزال مستمراً
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس، إن الأمن الغذائي في غزة "أكثر من مروع" وإن خطر المجاعة لا يزال مستمراً في جميع أنحاء القطاع، مشيراً إلى أن إسرائيل ملزمة تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقاً للقانون الدولي.
الأمم المتحدة: الأمن الغذائي بغزة أكثر من مروع وخطر المجاعة لا يزال مستمراً
الأمم المتحدة: الأمن الغذائي في غزة "أكثر من مروع" وخطر المجاعة لا يزال مستمراً في جميع أنحاء القطاع / صورة: AP
18 أكتوبر 2024

وأوضح تورك في تصريح للصحفيين من نيويورك، أن نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة "أكثر من مروع" وأن خطر المجاعة لا يزال مستمراً في جميع أنحاء غزة.

وشدد على أن إسرائيل ملزمة تسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وقال: "للأسف، الواقع على الأرض يظهر أن المساعدات لغزة لا تتدفق".

"جريمة حرب"

وفيما يتعلق بالتهجير القسري الذي ينتهجه جيش الاحتلال في غزة، اعتبر المسؤول الأممي أن التهجير القسري الذي يُنفّذ ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال غزة يمثل "جريمة حرب".

وأكد أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أهمية ذلك خاصة في ضوء تطورات بالشرق الأوسط.

ولفت تورك إلى مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا تجري وفقاً للقانون الدولي.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء اجتياحه شمال قطاع غزة بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجير سكانها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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