وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، بأن كيم زار، الخميس، مقر قيادة الفيلق الثاني للجيش لمراجعة خطط الدفاع.

وأكد كيم، خلال الزيارة، أن "جيشنا يجب أن يضع في اعتباره أن كوريا الجنوبية دولة أجنبية ودولة معادية بشكل واضح".

وأوضح أن تفجير الطرق التي تربط بلاده بالجنوب "لا تعني فقط إغلاقاً لطُرق العبور ولكن أيضاً نهاية العلاقة الضارة مع سيول".

والخميس، أعلنت بيونغ يانغ، أن دستورها بات يعتبر الجنوب "دولة معادية".

والثلاثاء الماضي، أعلنت وكالة يونهاب للأنباء نقلاً عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية فجرت أجزاء من طريقي غيونغوي ودونغهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري"، مشيرة إلى أن الجنوب رد على هذه الخطوة بتعزيز استعداداته العسكرية.

جاء ذلك، عقب اتهام كوريا الشمالية سيول الأسبوع الماضي باستخدام مسيّرات لإسقاط منشورات دعائية مناهضة للنظام على العاصمة بيونغ يانغ.

لكن الجيش الكوري الجنوبي نفى إرسال طائرات بلا طيار إلى الشمال، غير أنه رفض التعليق على الأمر بعد ذلك، رغم تحميله المسؤولية بشكل مباشر من بيونغ يانغ التي حذرت من أنها ستعتبر ذلك "إعلان حرب" إذا جرى اكتشاف مسيّرة أخرى.