سياسة
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وقف الحرب بغزة في صلب اجتماع بين بايدن وقادة أوروبا في برلين
يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، عدداً من القادة الأوروبيين في برلين خلال آخر زيارة يقوم بها بصفته رئيساً للولايات المتحدة، سيسعى خلالها بصورة خاصة للدفع باتجاه وقف إطلاق نار في غزة بعد استشهاد زعيم حركة حماس يحيى السنوار.
وقف الحرب بغزة في صلب اجتماع بين بايدن وقادة أوروبا في برلين
جو بايدن أثناء وصوله وصوله إلى مطار "براندنبورغ" في شوينفيلد بالقرب من برلين / صورة: AP
18 أكتوبر 2024

ويشكل إعلان إسرائيل مساء الخميس قتل السنوار في عملية عسكرية في قطاع غزة، منعطفاً في الحرب، وصرح بايدن لدى وصوله إلى العاصمة الألمانية أنه اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"هنأه" بمقتل السنوار.

وأعلن بايدن أنه سيرسل وزير خارجيته أنتوني بلينكن قريباً إلى إسرائيل، مبدياً "أمله" في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، وقال "حان الوقت لتنتهي هذه الحرب وليعد الرهائن" المحتجزون في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب "إلى ديارهم".

وفي معرض حديثه عن "الضربة الكبيرة جداً" التي وُجّهت إلى حماس، رأى مستشار الأمن القومي جايك ساليفان أن استشهاد السنوار يمثل "فرصة علينا اغتنامها معاً" من أجل إعادة تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار المتوقفة منذ الصيف.

وكذلك ستركز زيارة بايدن التي تستغرق 24 ساعة على الدعم الغربي لأوكرانيا غداة تقديم الرئيس فولوديمير زيلينسكي "خطة النصر" أمام الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ومساء الخميس، أعلن نتنياهو، قتل السنوار، مستدركاً أن "الحرب لم تنته بعد"، بعد ما يزيد قليلاً عن شهرين لاختياره زعيماً للمكتب السياسي لحركة حماس.

وبدعم أمريكي مطلق، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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