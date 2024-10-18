وتأتي هذه الخطوة في المظاهرة التي خرجت تحت عنوان: "أسطورة النسوية الغربية" ونظمها نشطاء داعمون لفلسطين أمس الخميس، للمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين استهداف إسرائيل للنساء والأطفال في قطاع غزة، كما قدموا عروضاً تحت مسمى "مسرح الشارع السياسي".

وارتدى النشطاء الأكفان وشغّلوا تسجيلات صوتية عبر مكبرات صوت، ترمز إلى صرخات النساء والأطفال الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق، خلفت الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.