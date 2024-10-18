سياسة
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صور | مظاهرة نسائية أمام البيت الأبيض تنديداً بمأساة الفلسطينيات في غزة
في مظاهرة نقلت أصواتهن، تعالت صرخات نساء فلسطينيات عبر مكبرات صوت أمام البيت الأبيض ومقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، احتجاجاً على المأساة التي يتعرضن لها على يد إسرائيل بقطاع غزة.
صور | مظاهرة نسائية أمام البيت الأبيض تنديداً بمأساة الفلسطينيات في غزة
صرخات نساء فلسطين تتعالى أمام البيت الأبيض والخارجية الأمريكية / صورة: AA
18 أكتوبر 2024

وتأتي هذه الخطوة في المظاهرة التي خرجت تحت عنوان: "أسطورة النسوية الغربية" ونظمها نشطاء داعمون لفلسطين أمس الخميس، للمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين استهداف إسرائيل للنساء والأطفال في قطاع غزة، كما قدموا عروضاً تحت مسمى "مسرح الشارع السياسي".

وارتدى النشطاء الأكفان وشغّلوا تسجيلات صوتية عبر مكبرات صوت، ترمز إلى صرخات النساء والأطفال الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي مطلق، خلفت الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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