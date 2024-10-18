جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية التركي، اليوم الجمعة، في افتتاح الاجتماع الثالث لمنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز بإسطنبول.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية أذربيجان جيهون بيرموف وأرمينيا أرارت ميرزويان وإيران عباس عراقجي وروسيا سيرغي لافروف.

وذكر فيدان أن فكرة إنشاء هذه الآلية التي عرفت باسم منصة 3+3، ظهرت في الأسابيع التي تلت توقيع الإعلان الثلاثي بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، الذي ضمن وقف إطلاق النار في حرب قره باغ الثانية بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.

وقال فيدان إن الهدف الرئيسي للمنصة هو الاستجابة للحاجة إلى منصة تجري فيها مناقشة جميع القضايا ذات الصلة الوثيقة بجنوب القوقاز، مشيراً إلى أنه رغم أن هذه الآلية تعرف بمنصة 3+3، فإن جورجيا تغيبت عن الاجتماع.

وشدّد على أنّ مكان جورجيا في المنصة مصان، وأنّ بإمكانها الحضور في أي وقت تريد.

ولفت فيدان إلى أن الحروب التي أشعلتها إسرائيل في الشرق الأوسط القريبة نسبياً من القوقاز تحتم أهمية الحوار والتعاون على المستوى الإقليمي.

وأطلقت منصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وعقدت المنصة أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو عام 2021 على مستوى نواب وزراء الخارجية، بينما عقد الاجتماع الثاني في إيران عام 2023 على مستوى وزراء الخارجية، وتبقي الدول أبوابها مفتوحة أمام جورجيا، التي لم تختر المشاركة في الاجتماعين الأولين بسبب علاقاتها المتوترة مع روسيا.