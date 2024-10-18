سياسة
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حماس تعلن استشهاد السنوار وتؤكد: أسرى إسرائيل لن يعودوا إلا بوقف الحرب
نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، اليوم الجمعة، رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، مشدداً على أنه لا عودة للأسرى الإسرائيليين إلا بوقف العدوان على قطاع غزة.
حماس تعلن استشهاد السنوار وتؤكد: أسرى إسرائيل لن يعودوا إلا بوقف الحرب
حماس تعلن استشهاد السنوار وتؤكد: أسرى إسرائيل لن يعودوا إلا بوقف الحرب / صورة: AA
18 أكتوبر 2024

وقال الحية في كلمة مسجلة: "ننعى يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس، قائد معركة طوفان الأقصى، الذي ارتقى بطلاً شهيداً ممشتقاً سلاحه".

وأضاف أن السنوار استُشهد "مشتبكاً ومواجهاً جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى آخر لحظة من لحظات حياته".

وزاد: "كان السنوار في مقدمة الصفوف، يتنقل بين المواقع القتالية، صامداً مرابطاً ثابتاً على أرض غزة، مدافعاً عن فلسطين".

وتابع: "أسرى إسرائيل لن يعودوا إلا بوقف العدوان على غزة والانسحاب الكامل منها وخروج أسرانا من المعتقلات".

ومساء أمس الخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن قوة تابعة للواء 828 "رصدت وقتلت 3 من عناصر حماس خلال اشتباك جنوبي قطاع غزة، وبعد استكمال عملية فحص الحمض النووي يمكن تأكيد أن السنوار قُتل". ولاحقاً أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قتل السنوار، مستدركاً أن "الحرب لم تنتهِ بعد".

وفي 6 أغسطس/آب الماضي، أعلنت حماس، اختيار السنوار، رئيساً لمكتبها السياسي، خلفاً لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 يوليو/تموز المنصرم، بهجوم أُلقيت مسؤوليته على تل أبيب، رغم عدم إقرار الأخيرة بذلك.

وترى إسرائيل أن السنوار هو مهندس عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها فصائل فلسطينية في غزة، بينها حماس والجهاد الإسلامي، ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما تسبب في خسائر بشرية وعسكرية كبيرة لتل أبيب، وأثَّر سلباً في سمعة أجهزتها الأمنية والاستخبارية على المستوى الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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