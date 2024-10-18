وفي كلمته بحفل وداع القطار في محطة هالكلي بإسطنبول، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن "شركة باسيفيك أوراسيا لتشغيل الخطوط الحديدية" تخطط لحمل 750 ألف طن من الصادرات التركية سنوياً.

وأشار أورال أوغلو إلى أن الشركة تهدف إلى نقل بضائع بقيمة 600 مليون يورو سنوياً عبر 600 رحلة قطار، وهو ما يعادل 22 ألف شاحنة.

وذكر أن الشركة باتت علامة فارقة مهمة لتطوير القطاع بصفتها أول شركة خاصة تحصل على شهادة مشغّل قطار شحن دولي في تركيا.

ومن المتوقع أن يقطع قطار التصدير، الذي سيعمل على خط إسطنبول-بودابست، مسافة إجمالية تبلغ 1549 كيلومتراً، ويكمل رحلته في 4 أيام.