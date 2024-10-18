سياسة
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تركيا.. انطلاق أول رحلة قطار شحن خاص من إسطنبول إلى بودابست
انطلقت من مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، أول رحلة قطار شحن دولي تابعة للقطاع الخاص في تركيا متجهةً إلى العاصمة المجرية بودابست.
تركيا.. انطلاق أول رحلة قطار شحن خاص من إسطنبول إلى بودابست
وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو في حفل انطلاق أول قطار شحن خاص بين إسطنبول وبودابست من محطة هالكالي / صورة: AA 
18 أكتوبر 2024

وفي كلمته بحفل وداع القطار في محطة هالكلي بإسطنبول، قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن "شركة باسيفيك أوراسيا لتشغيل الخطوط الحديدية" تخطط لحمل 750 ألف طن من الصادرات التركية سنوياً.

وأشار أورال أوغلو إلى أن الشركة تهدف إلى نقل بضائع بقيمة 600 مليون يورو سنوياً عبر 600 رحلة قطار، وهو ما يعادل 22 ألف شاحنة.

وذكر أن الشركة باتت علامة فارقة مهمة لتطوير القطاع بصفتها أول شركة خاصة تحصل على شهادة مشغّل قطار شحن دولي في تركيا.

ومن المتوقع أن يقطع قطار التصدير، الذي سيعمل على خط إسطنبول-بودابست، مسافة إجمالية تبلغ 1549 كيلومتراً، ويكمل رحلته في 4 أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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