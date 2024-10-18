وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا الإبادة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، : "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفاً و500 شهيد و99 ألفاً و546 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 62 شهيداً و300 مصاب، نتيجة 4 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، مؤكدةً أن "عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه أرسل وحدة عسكرية أخرى لدعم قواته في جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة، حيث قال سكان إن الدبابات نسفت الطرق والمنازل مع توغلها في القطاع.

وذكر سكان من جباليا بشمال القطاع أن الدبابات ا لإسرائيلية وصلت إلى قلب المخيم بدعم قصف بري وجوي كثيف، بعد توغلها في الأحياء والمناطق السكنية، وأضافوا أن جيش الاحتلال يدمر عشرات المنازل بشكل يومي؛ أحياناً من الجو والأرض وعبر زرع قنابل في المباني ثم تفجيرها من بُعد.

وزعم جيش الاحتلال أن قواته، التي تنفّذ عمليات في جباليا على مدى الأسبوعين الماضيين، قتلت عشرات المسلحين في اشتباكات من مسافة قريبة، أمس الخميس، وادّعي أن عمليته في جباليا تهدف إلى منع "مقاتلي حماس" من إعادة تنظيم صفوفهم لشن مزيد من الهجمات.

إمدادات طبية

في سياق متصل، أطلق مسؤولو الصحة في غزة، اليوم الجمعة، نداء لإرسال الوقود والإمدادات الطبية والطعام على الفور إلى ثلاثة مستشفيات في شمال غزة مكدسة بالمرضى والمصابين.

وفي مستشفى كمال عدوان، اضطر العاملون إلى نقل الأطفال من وحدات العناية المركزة لعلاج بالغين أُصيبوا بجراح أكثر خطورة جراء غارات جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في جباليا، أمس الخميس، أسقطت 28 شهيداً، وذكر المستشفى أن الأطفال نُقلوا إلى قسم آخر داخل المنشأة حيث يتلقون رعاية جيدة.

وقال حسام أبو صفية، مدير المستشفى، في مقطع فيديو أُرسل إلى وسائل الإعلام: "الحالات طبيعتها حالات حرجة وتحتاج إلى تدخل طبي"، وأضاف أن 300 من العاملين في المجال الطبي، الذين يعملون بشكل متواصل منذ 14 يوماً، أصبحوا منهكين للغاية خصوصاً بعدما صار المستشفى غير قادر على توفير الطعام الكافي لهم مع نفاد جميع الإمدادات.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عبر منصة إكس، إن الهجوم على المدرسة هو الثالث على منشأة تابعة لأونروا هذا الأسبوع، مضيفاً أن الوكالة فقدت الآن ما مجموعه 231 عضواً من فريقها على مدار عام من القتال.

ورفض الأطباء في مستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي ترك مرضاهم على الرغم من أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بداية التوغل في جباليا.

وبالإضافة إلى الشهداء والجرحى خلفت الإبادة الإسرائيلية في القطاع آلاف المفقودين، ودماراً هائلاً في الأبنية السكنية والبنى التحتية، ومجاعة قاتلة لا سيما في الشمال أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي تواصل إسرائيل مجازرها في غزة متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي وقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.