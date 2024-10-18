وأفاد موقع جيش الاحتلال بأن من بين الجنود 3 أُصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد من أُصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة، إلى ألفين و347 جندياً إسرائيلياً.

ولم يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع إصابة باقي الجنود، لكن بياناته تشير الى إصابات كثيرة في جنوب لبنان.

ووفق بيانات جيش الاحتلال فإن 47 من المصابين ما زالوا يعالجون من إصابات خطيرة، و191 من إصابات متوسطة، و40 طفيفة.

كما أن 745 جندياً قُتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 353 في المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.​​​​​​​

وبدعم أمريكي، خلَّفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن الاحتلال إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسَّعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، إضافةً إلى غزو بري في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسراائيلي على لبنان إجمالاً عن ألفين و412 قتيلاً و11 ألفاً و267 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية حتى مساء أمس الخميس.