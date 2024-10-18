وقالت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان عبر منصة إكس، إن الرئيس أردوغان استقبل اليوم الجمعة، بعض وزراء خارجية دول القوقاز، إضافةً إلى وزير الخارجية الإيراني، في إطار اجتماع منصة التعاون الإقليمي 3 + 3 في مكتب دولمة بهجة الرئاسي في مدينة إسطنبول.

وأوضح البيان أن الرئيس أردوغان اجتمع بوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، ووزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لمناقشة عملية السلام الدائم في جنوب القوقاز وعدد من القضايا الإقليمية والعالمية.

وخلال اللقاء صرح الرئيس أردوغان بأن تركيا تولي أهمية كبيرة لمنصة التعاون الإقليمي 3+3 التي أُنشئت على أساس فهم حل المشكلات الإقليمية من خلال الحوار، معرباً عن سروره بأن جنوب القوقاز اتجه نحو السلام الدائم.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا ستواصل تقديم جميع أنواع الدعم للجهود المبذولة لضمان السلام الدائم بين أذربيجان وأرمينيا، مشدداً على أن التطورات في المنطقة تجعل من الضروري تعزيز التعاون والتضامن.

وصرح الرئيس أردوغان بأن إسرائيل تبحث عن استفزازات لنشر الصراعات في المنطقة، وأنها تقترب من حرب إقليمية مع مرور كل يوم دون وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن حظر الأسلحة الذي سيُفرض على إسرائيل في الأمم المتحدة سيكون حلاً فعالاً لوقف العدوان الإسرائيلي.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على كل منصة وفي كل مكان.

ورافق الرئيس أردوغان في هذا الاجتماع كل من وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليتش، حسب نفس البيان.