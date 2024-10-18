سياسة
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"رايتس ووتش": النزوح القسري والتجويع جريمتا حرب يكررهما الاحتلال في غزة
قالت منظمة "‏هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، إن النزوح القسري واستخدام التجويع سلاح حرب "يرقيان إلى جرائم الحرب"، مشيرةً إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر هاتين الجريمتين في قطاع غزة.
"رايتس ووتش": النزوح القسري والتجويع جريمتا حرب يكررهما الاحتلال في غزة
"رايتس ووتش": النزوح القسري والتجويع جريمتا حرب يكررهما الاحتلال بغزة / صورة: AFP Archive
18 أكتوبر 2024

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية شملت 85% من مساحة قطاع غزة، موضحةً أنه منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أمر جيش الاحتلال سكان شمال غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة بمغادرة منازلهم.

وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومع "تصعيد هجماته على شمال غزة، أمر بالإخلاء ومنع وصول المساعدات الغذائية إلى كل من يبقى هناك".

وأردفت أن الاحتلال "يجبر المدنيين الفلسطينيين بشكل غير قانوني على ترك شمال غزة، دون مكان آمن يذهبون إليه، أو خطط مفترضة لعودتهم".

وبدعم أمريكي، خلَّفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 142 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي إنهاءها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مصدر:TRT عربي
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