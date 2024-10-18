وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بالتنمية الإقليمية وإحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز.

وأضاف البيان أن الأطراف المشارِكة في الاجتماع تبادلت الأفكار حول تعميق التعاون الإقليمي من خلال مشاريع ملموسة بين الدول الأعضاء في المنصة.

وأكد البيان أن الهدف الرئيسي من هذه المنصة هو تطوير التعاون المتعدد الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة في جنوب القوقاز.

وتابع البيان أنه في نهاية الاجتماع اعتُمد إعلان مشترك ركَّز على مساهمة التعاون الاقتصادي الإقليمي في بناء الثقة وتحقيق الرخاء والاستقرار بين دول جنوب القوقاز.

وشدد الإعلان المشترك على أهمية ضمان السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار.

كما جرى الاتفاق على تقييم فرص التعاون في مجالات النقل والاتصالات والتجارة والطاقة والاستثمار بين الدول الأعضاء في المنصة، وفق ما قاله البيان.

وفي ختام البيان أكدت الخارجية أن تركيا ستواصل العمل مع دول المنطقة لضمان السلام الدائم وتعزيز التعاون في جنوب القوقاز.