سياسة
2 دقيقة قراءة
لتعزيز التعاون الإقليمي.. فيدان يختتم لقاءه وزراء خارجية دول جنوب القوقاز
عُقد، اليوم الجمعة، الاجتماع الثالث لمنصة التعاون الإقليمي لمنطقة جنوب القوقاز (3+3) في إسطنبول، باستضافة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظراءه من أذربيجان وأرمينيا وإيران وروسيا.
لتعزيز التعاون الإقليمي.. فيدان يختتم لقاءه وزراء خارجية دول جنوب القوقاز
فيدان يستضيف وزراء خارجية دول جنوب القوقاز لتعزيز التعاون الإقليمي / صورة: AA
18 أكتوبر 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بالتنمية الإقليمية وإحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز.

وأضاف البيان أن الأطراف المشارِكة في الاجتماع تبادلت الأفكار حول تعميق التعاون الإقليمي من خلال مشاريع ملموسة بين الدول الأعضاء في المنصة.

وأكد البيان أن الهدف الرئيسي من هذه المنصة هو تطوير التعاون المتعدد الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة في جنوب القوقاز.

وتابع البيان أنه في نهاية الاجتماع اعتُمد إعلان مشترك ركَّز على مساهمة التعاون الاقتصادي الإقليمي في بناء الثقة وتحقيق الرخاء والاستقرار بين دول جنوب القوقاز.

وشدد الإعلان المشترك على أهمية ضمان السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار.

كما جرى الاتفاق على تقييم فرص التعاون في مجالات النقل والاتصالات والتجارة والطاقة والاستثمار بين الدول الأعضاء في المنصة، وفق ما قاله البيان.

وفي ختام البيان أكدت الخارجية أن تركيا ستواصل العمل مع دول المنطقة لضمان السلام الدائم وتعزيز التعاون في جنوب القوقاز.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us