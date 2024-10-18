وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التقى رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد إسماعيل درويش، وأعضاء المكتب السياسي للحركة.

وجرى مناقشة الوضع الإنساني في فلسطين خصوصاً في شمال غزة، خلال اللقاء. وأكد فيدان أن تركيا ستستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية لحشد المجتمع الدولي ضد الكارثة الإنسانية في غزة، وفق ما ذكره البيان.

ولفت البيان إلى أن آخر التطورات في المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسمح بتبادل المحتجزين والأسرى، كان على جدول أعمال اللقاء بين فيدان وأعضاء الحركة.

وخلال اللقاء نوقشت كذلك عملية المصالحة الفلسطينية، وأعرب الوزير التركي عن تقديره للاجتماع الأخير الذي استضافته مصر بشأن المصالحة.

وورد في ختام البيان أن وزير الخارجية التركي قدم تعازيه لقيادة حركة حماس في استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.