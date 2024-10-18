سياسة
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إسطنبول.. فيدان يلتقي رئيس مجلس شورى حماس وأعضاء المكتب السياسي للحركة
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة، رئيس مجلس شورى حركة حماس وأعضاء المكتب السياسي للحركة، في مدينة إسطنبول، مؤكداً أن بلاده ستستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية لحشد المجتمع الدولي ضد الكارثة الإنسانية في غزة.
إسطنبول.. فيدان يلتقي رئيس مجلس شورى حماس وأعضاء المكتب السياسي للحركة
فيدان يلتقي رئيس مجلس شورى حماس وأعضاء المكتب السياسي للحركة / صورة: AA
18 أكتوبر 2024

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التقى رئيس مجلس شورى حركة حماس محمد إسماعيل درويش، وأعضاء المكتب السياسي للحركة.

وجرى مناقشة الوضع الإنساني في فلسطين خصوصاً في شمال غزة، خلال اللقاء. وأكد فيدان أن تركيا ستستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية لحشد المجتمع الدولي ضد الكارثة الإنسانية في غزة، وفق ما ذكره البيان.

ولفت البيان إلى أن آخر التطورات في المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسمح بتبادل المحتجزين والأسرى، كان على جدول أعمال اللقاء بين فيدان وأعضاء الحركة.

وخلال اللقاء نوقشت كذلك عملية المصالحة الفلسطينية، وأعرب الوزير التركي عن تقديره للاجتماع الأخير الذي استضافته مصر بشأن المصالحة.

وورد في ختام البيان أن وزير الخارجية التركي قدم تعازيه لقيادة حركة حماس في استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار.

مصدر:TRT عربي
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