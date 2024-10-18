جاء ذلك في بيان مشترك صدر الجمعة عن الاجتماع الثالث للمنصة الذي عُقد في إسطنبول برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمشاركة وزراء خارجية أذربيجان جيحون بيراموف، وأرمينيا أرارات ميرزويان، وإيران عباس عراقجي، وروسيا سيرغي لافروف.

وناقش الاجتماع مستجدات التوتر المتصاعد بالشرق الأوسط، وأدانوا بشدة الانتهاكات الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي يمكن أن تعرض السلام والأمن الإقليميَّين للخطر.

وأكد الوزراء في بيانهم ضرورة احترام القانون الدولي، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء جميع الهجمات والظلم وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق للمتضررين من هذا الوضع.

في سياق متصل، أشار الوزراء إلى تزايد الأنشطة الإرهابية والإجرامية في محيط المنطقة، مُعربين عن التزامهم التعاون ضد جميع أشكال ومظاهر الإرهاب، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وذكر البيان أيضاً أن وزراء المنظمة لفتوا إلى الدور البنّاء الذي يلعبه التعاون الاقتصادي الإقليمي في بناء الثقة والرخاء والاستقرار إقليمياً، وأن هذا الأمر يسهم في تحويل القضايا المتنازع عليها إلى فرص للتنمية الاقتصادية والتجارية للجميع في المنطقة.

وقرر الوزراء مواصلة استكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والاتصالات والتجارة والطاقة والاستثمار والترابط، وشددوا على أهمية التعاون الثقافي والاتصالات بين الشعوب لتعزيز المشاريع المشتركة في مجالات التعليم والعلوم والسياحة والثقافة والرياضة.

ومنصة التعاون الإقليمي لجنوب القوقاز أطلقت بمبادرة من الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف، من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين بجنوب القوقاز في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وعقدت المنصة أول اجتماعاتها في العاصمة الروسية موسكو عام 2021 على مستوى نواب وزراء الخارجية، فيما عُقد الاجتماع الثاني في إيران عام 2023 على مستوى وزراء الخارجية، وتُبقي الدول أبوابها مفتوحة أمام جورجيا، التي لم تشارك في الاجتماعَين الأولَين بسبب علاقاتها المتوترة مع روسيا.