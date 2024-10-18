وقال أردوغان في منشور على منصة إكس: "نهنئ بكل إخلاص الدولة الصديقة والشقيقة أذربيجان، التي نتشارك معها في مفهوم شعب واحد في دولتين، بيوم الاستقلال الذي يوافق الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول".

وأضاف: "أنقل بمشاعري القلبية تحيات تركيا ومودتها إلى أخي العزيز الرئيس إلهام علييف والشعب الأذربيجاني برمته" بيوم الاستقلال.

وتحتفل في 18 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام بيوم الاستقلال السياسي عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.

تجدر الإشارة إلى أنّ أذربيجان تحتفل بعيد الاستقلال في 28 مايو/أيار من كل عام، وهو تاريخ الاستقلال عن روسيا القيصرية عام 1918، فيما تحتفل في 15 يونيو/حزيران بيوم الخلاص، وهو تاريخ استلام الرئيس السابق حيدر علييف، رئاسة البلاد عام 1993 بعد حالة عدم استقرار السياسي عاشتها أذربيجان بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي ومجابهتها للأطماع التوسعية لأرمينيا.