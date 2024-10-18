سياسة
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الرئيس أردوغان يهنّئ أذربيجان بيوم استقلالها
هنّأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أذربيجان حكومة وشعباً بيوم استقلالها السياسي عن الاتحاد السوفييتي عام 1991، الذي يُصادف 18 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
الرئيس أردوغان يهنّئ أذربيجان بيوم استقلالها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهنّئ نظيره الأذربيجاني إلهام علييف والشعب الأذربيجاني بيوم الاستقلال / صورة: AP
18 أكتوبر 2024

وقال أردوغان في منشور على منصة إكس: "نهنئ بكل إخلاص الدولة الصديقة والشقيقة أذربيجان، التي نتشارك معها في مفهوم شعب واحد في دولتين، بيوم الاستقلال الذي يوافق الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول".

وأضاف: "أنقل بمشاعري القلبية تحيات تركيا ومودتها إلى أخي العزيز الرئيس إلهام علييف والشعب الأذربيجاني برمته" بيوم الاستقلال.

وتحتفل في 18 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام بيوم الاستقلال السياسي عن الاتحاد السوفيتي عام 1991.

تجدر الإشارة إلى أنّ أذربيجان تحتفل بعيد الاستقلال في 28 مايو/أيار من كل عام، وهو تاريخ الاستقلال عن روسيا القيصرية عام 1918، فيما تحتفل في 15 يونيو/حزيران بيوم الخلاص، وهو تاريخ استلام الرئيس السابق حيدر علييف، رئاسة البلاد عام 1993 بعد حالة عدم استقرار السياسي عاشتها أذربيجان بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي ومجابهتها للأطماع التوسعية لأرمينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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