وقالت عشر دول غربية في بيان مشترك "إن العرقلة الممنهجة من المعسكرين للجهود الإنسانية المحلية والدولية هي أساس هذه المجاعة".

وأضافت الدول في البيان الذي وقّعه أيضاً المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات: "رغم حال الطوارئ الملحّة، تُواصل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عرقلة المساعدات الإنسانية".

ولفت البيان إلى "الحاجة الماسّة إلى تكثيف فوري ومنسّق للمساعدات، فضلاً عن الوصول الكامل والآمن وبلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين"، مذكّراً بأن على الطرفين "احترام التزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي".

ومنذ نيسان/أبريل 2023 يشهد السودان حرباً بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، القائد الفعلي للبلاد، أودت بحياة عشرات الآلاف.

ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم نحو 3 ملايين شخص فروا من السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.

فيما يواجه نحو 26 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.