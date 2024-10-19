سياسة
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جماعة الحوثي تستهدف بمسيّرات سفينة في بحر العرب "انتهكت قرار الحظر"
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء الجمعة، استهدافها سفينة في بحر العرب بعدد من المسيّرات، "لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة".
جماعة الحوثي تستهدف بمسيّرات سفينة في بحر العرب "انتهكت قرار الحظر"
جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة في بحر العرب بعدد من المسيّرات "لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين" / صورة: AA
19 أكتوبر 2024

وقال المتحدث العسكري لقوات جماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان متلفز: "نفذت القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) عملية استهداف لسفينة ’MEGALOPOLIS’ (ترفع علم مالطا وفق موقع marine traffic) في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأضاف سريع أن "استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة (دون تسميتها) المالكة لها قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة (إسرائيل)".

ووفق موقع "marine traffic" للملاحة البحرية، فإن "سفينة الحاويات MEGALOPOLIS كانت في الساعة 20:00 (ت.غ) في الخليج العربي وتُبحر تحت علم مالطا ويبلغ طولها الإجمالي 255.29 متر وعرضها 37.41 متر.

وتوعد بيان الحوثي بأن قوات الجماعة "مستمرة في استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيّرات، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

و"تضامناً مع غزة" التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولاً إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيدياً لافتاً في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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