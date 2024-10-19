وتابع خامنئي في بيان: "خسارته مؤلمة بلا شك لمحور المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتوقف عن التقدم باستشهاد قادتها... حماس حية وستبقى حية".

وأضاف خامنئي عن السنوار: "كان رمزاً بارزاً للمقاومة والجهاد، وقد صمد بعزيمة فولاذية في وجه العدو المعتدي والظالم، ووجّه إليه صفعة بحكمة وشجاعة، مخلداً في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من أكتوبر، التي يستحيل تعويضها، ثم ارتقى إلى معراج الشهداء بعزة وشموخ".

وأردف: "سنبقى إلى جانب المجاهدين والمناضلين بكل إخلاص، كما في السابق، بتوفيق من الله وعونه".

وأمس الجمعة، نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، وقال الحية في كلمة مسجلة: "ننعى يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس، قائد معركة طوفان الأقصى، الذي ارتقى بطلاً شهيداً ممتشقاً سلاحه".

وأضاف أن السنوار استُشهد "مشتبكاً ومواجهاً جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى آخر لحظة من لحظات حياته".

ومساء أول من الخميس قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانٍ إن قوة تابعة للواء 828 "رصدت وقتلت 3 من عناصر حماس خلال اشتباك جنوبي قطاع غزة، وبعد استكمال عملية فحص الحمض النووي يمكن تأكيد أن السنوار قُتل". ولاحقاً أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قتل السنوار، مستدركاً أن "الحرب لم تنتهِ بعد".

وفي 6 أغسطس/آب الماضي أعلنت حماس اختيار السنوار رئيساً لمكتبها السياسي، خلفاً لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، في 31 يوليو/تموز المنصرم، بهجوم أُلقيت مسؤوليته على تل أبيب، رغم عدم إقرار الأخيرة بذلك.