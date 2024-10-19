وأورد مكتب نتنياهو في بيان أن "مسيّرة أطلقت نحو مسكن رئيس الوزراء في قيساريا"، مضيفاً أن "رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا هناك ولم يوقع الحادث أي ضحايا"، من غير أن يتضح ما إذا كان مسكن نتنياهو هو "المنشأة" التي ذكرها الجيش.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن انفجار الطائرة المسيّرة بمنزل نتنياهو في قيساريا أحدث دوياً كبيراً ونقل موقع والا العبري أن المسيّرة التي أصابت منزل نتنياهو بقيساريا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طيلة الوقت.

ونقلت القناة 12 عن مصدر في مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيّرة.

وبادرت شرطة الاحتلال بإغلاق شوارع في مدينة قيساريا، ومنعت وسائل الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط المسيّرة، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المسيّرة حلّقت مسافة 70 كيلومتراً من لبنان وأصابت مبنى في قيساريا بشكل مباشر".

ويأتي ذلك وسط أنباء عن هجوم واسع ينفذه حزب الله اللبناني بالصواريخ والمسيّرات على عديد من المدن والمستوطنات الإسرائيلية.