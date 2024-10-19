وقال متحدث باسم الجيش الاحتلال إن الجيش يفحص التقرير عن الغارة في جونية، فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة.

وقال شاهدان لوكالة رويترز إنهما سمعا دوي انفجار صغير وشاهدا سيارة هوندا رياضية تسير على الطريق السريع الرئيسي جنوباً في اتجاه بيروت، وبدأ قائدها يفقد السيطرة عليها.

وأضافا أن السيارة توقفت على بعد نحو 100 متر على الطريق السريع وخرج منها رجل وامرأة إلى منطقة عشبية على جانب الطريق السريع قبل وقوع انفجار آخر. ورأى أحد الشاهدين جثة متفحمة لأحد الأشخاص في المنطقة.

وفي بلدة شتورة بمحافظة البقاع شرقي لبنان قُتل شخص وأُصيب اثنان آخران اليوم السبت، في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي جنوب لبنان، أُصيب 5 أشخاص، أحدهم إصابته خطرة، بقصف صباحاً استهدف مبنى في جُل البحر قضاء صور قرب مركز المشرق الطبي في مجمع الساحلي، وعملت عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني على انتشال المصابين إلى المستشفيات، حيث تضم المنطقة محال تجارية وعيادات طبية ومباني سكنية، حسب الوكالة.

وأضافت الوكالة أن "الاعتداءات الإسرائيلية بطائراتها الحربية والمسيّرة على محيط صور وقرى القضاء استمرت منذ ليل أمس وحتى الصباح"، وأشارت إلى "إصابة 3 آخرين بغارات إسرائيلية على بلدة الخرايب (جنوب).

كما استهدفت غارات إسرائيلية مبنى على أوتوستراد زفتا بمحافظة النبطية (جنوب) ودمره، وعدة بلدات جنوبية منها، عبا والخيام وكفر كلا. وأعلنت صحة لبنان أن "3 شهداء وجريحاً واحداً وقعوا جراء غارة إسرائيلية على بلدة زفتا جنوب البلاد"

وأسفر العدوان على لبنان إجمالاً عن ألفين و412 قتيلاً و11 ألفاً و267 جريحاً، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق بيانات رسمية لبنانية.