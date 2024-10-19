وأفاد موقع والا العبري أن "فلسطينياً حاول تنفيذ عملية، إذ قاد بسرعة باتجاه سيارة شرطة كانت تقوم بعمليات على مدخل مستوطنة عوفرا".

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطيني، وأكدت منصات فلسطينية استشهاد منفذ العملية. ونشرت مواقع عبرية ومنصات فلسطينية مشاهد قالت إنها توثق لحظة الهجوم وما سمته محاولة تنفيذ عملية دهس في نقطة للشرطة قرب المستوطنة.

وقالت القناة 13 العبرية إن منفذ محاولة الدهس قرب عوفرا هو يوسف أحمد طه من سكان نابلس.

وكانت حادثة دهس بمنتصف الشهر الماضي أدت إلى مقتل إسرائيلي بشمال رام الله، وقال جيش الاحتلال حينذاك إن عملية دهس بشاحنة غاز يقودها فلسطيني وقعت بالقرب من مفترق جفعات أساف عند محطة للحافلات، مؤكداً إطلاق النار على المنفذ.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكات إسرائيلية يومية من الجيش والمستوطنين.

وأسفرت الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة عن استشهاد 756 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و250، واعتقال أكثر من 11 ألفاً و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وخلفت الإبادة في قطاع غزة أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.