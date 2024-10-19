وأوضح أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز عقب لقائهما في إسطنبول، اليوم السبت، أنه بحث مع الأخير "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وهجماتها ضد لبنان".

وقال إن "في عقلية إسرائيل ونتنياهو يوجد نهج واضح، هو توسيع هذه الحرب لا إبقاؤها ضمن دائرة معينة".

يشار إلى أن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين.

فيما وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جُل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وبشأن العلاقات الثنائية، أشار الرئيس التركي إلى أنه "لدينا علاقات وثيقة في شتى المجالات مع ألمانيا حليفتنا بالناتو (حلف شمال الأطلسي)".

وأعرب أردوغان عن رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع ألمانيا عبر تجاوز بعض المشكلات المتعلقة بتوريد منتجات الصناعات الدفاعية.

كما لفت إلى أنه توصل مع شولتز إلى إرادة مشتركة لمكافحة التنظيمات الإرهابية وبخاصة "PKK" و"غولن" اللذان يشكلان تهديداً خطيراً لألمانيا أيضاً.