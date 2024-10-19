سياسة
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خلال لقاء شولتز.. أردوغان يتهم إسرائيل ونتنياهو بتبنّي توسيع دائرة الحرب
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتبنّي نهج "توسيع الحرب الدائرة حالياً، لا إبقائها ضمن نطاق معين".
خلال لقاء شولتز.. أردوغان يتهم إسرائيل ونتنياهو بتبنّي توسيع دائرة الحرب
الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني / صورة: AA
19 أكتوبر 2024

وأوضح أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز عقب لقائهما في إسطنبول، اليوم السبت، أنه بحث مع الأخير "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وهجماتها ضد لبنان".

وقال إن "في عقلية إسرائيل ونتنياهو يوجد نهج واضح، هو توسيع هذه الحرب لا إبقاؤها ضمن دائرة معينة".

يشار إلى أن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين.

فيما وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جُل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.

وبشأن العلاقات الثنائية، أشار الرئيس التركي إلى أنه "لدينا علاقات وثيقة في شتى المجالات مع ألمانيا حليفتنا بالناتو (حلف شمال الأطلسي)".

وأعرب أردوغان عن رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع ألمانيا عبر تجاوز بعض المشكلات المتعلقة بتوريد منتجات الصناعات الدفاعية.

كما لفت إلى أنه توصل مع شولتز إلى إرادة مشتركة لمكافحة التنظيمات الإرهابية وبخاصة "PKK" و"غولن" اللذان يشكلان تهديداً خطيراً لألمانيا أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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