سياسة
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جماهير "الرجاء" المغربي ترفع صورة السنوار في المدرجات تضامناً مع غزة
عبّر جمهور فريق الرجاء البيضاوي المغربي عن تضامنه مع غزة برفع صورة رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، الذي أعلنت الحركة استشهاده في هجوم إسرائيلي بالقطاع الفلسطيني.
جماهير "الرجاء" المغربي ترفع صورة السنوار في المدرجات تضامناً مع غزة
جماهير فريق الرجاء البيضاوي المغربي ترفع صورة السنوار خلال مباراة في الدوري المحلي / صورة: وسائل تواصل اجتماعي
19 أكتوبر 2024

ورفع جمهور الرجاء خلال مباراته بالدوري المحلي لكرة القدم، مساء الجمعة، صورة كبيرة للسنوار على المدرجات، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومساء الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اغتيال السنوار، قائلاً إن "الحرب لم تنته بعد"، وأقر الجيش الإسرائيلي، في بيان، بأن مقتل السنوار في قطاع غزة كان بمحض الصدفة".

والجمعة، نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، السنوار قائلاً إنه "استشهد مشتبكاً ومواجهاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى آخر لحظة من لحظات حياته".

وردد جمهور الرجاء خلال المباراة، بعض هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

يشار إلى أن جمهور الرجاء البيضاوي أصدر أغنية "رجاوي فلسطيني" عام 2019، وتساند الشعب الفلسطيني وتطالب بالحرية للقدس وسائر المدن الفلسطينية، وعرفت تداولاً كبيراً بالتزامن مع القصف الإسرائيلي على غزة.

ويردد جمهور الرجاء هذه الأغنية خلال مباريات فريقه. ومن كلماتها: "ما نسمح فيك (لا نفرّط بكِ) يا غزة"، "يا رفح ورام الله أمتنا راها مريضة (يقصدون تقاعس الحكومات)".

وتختم الأغنية بـ"رجاوي فلسطيني حبيت نمشي شكون يديني (أريد الذهاب لغزة لكن من يساعدنا بذلك؟)".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، منذ أكثر من عام، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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