جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة الرومانية بوخارست جمع وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين أغابيكيان شاهين، مع نائب الكاردينال للكنيسة الأرثوذكسية الرومانية فارلم بلويستنول، وفق بيان الخارجية الفلسطينية.

وشددت الوزيرة الفلسطينية على أهمية قيام الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية بـ"دعم صمود المسيحيين بالأراضي المقدسة، وإدانة ما يتعرضون له من انتهاكات إسرائيلية، تتمثل بحرمانهم من حرية التنقل، وممارسة الشعائر الدينية، وتعرضهم للمضايقات".

كما أكدت "أهمية تشجيع السياحة الدينية عبر التعامل مع شركات سياحية فلسطينية، وإيجاد آلية لتسويق المنتجات الدينية الفلسطينية في رومانيا".

ونقل البيان عن بلويستنول "إدانته الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون بالأرض المقدسة"، والترحيب "بأي مبادرة تساهم في تعزيز صمود مسيحيي فلسطين".

وخلال عيد الفصح للطوائف الشرقية في مايو/ أيار الماضي، منعت إسرائيل مسيحيي الضفة من الوصول إلى القدس، حيث ترفض إصدار تصاريح لدخولهم المدينة المقدسة منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

في حين لم يستطع الحجيج المسيحيون القادمون من الخارج الوصول إلى فلسطين بسبب القيود الإسرائيلية.

وخلال عيد الفصح الماضي أيضا، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الحارس الشخصي للقنصل اليوناني من داخل كنيسة القيامة بالقدس بعد الاعتداء عليه.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في غزة للعام الثاني على التوالي، مخلفة أكثر من 142 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها في غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالا عن 756 شهيدا فلسطينيا ونحو 6 آلاف و250 مصابا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.