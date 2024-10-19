سياسة
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الرئيس أردوغان يستذكر عزت بيغوفيتش في ذكرى رحيله
استذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت بالترحم والإجلال، الرئيس السابق للبوسنة والهرسك علي عزت بيغوفيتش، في الذكرى السنوية لرحيله.
الرئيس أردوغان يستذكر عزت بيغوفيتش في ذكرى رحيله
أردوغان يستذكر عزت بيغوفيتش في ذكرى رحيله / صورة: AA
19 أكتوبر 2024

وقال أردوغان في منشور على منصة إكس: "أتذكر بالحنين والرحمة علي عزت بيغوفيتش، الجندي الشجاع في ساحات القتال، والقائد الحكيم الذي قاد بلاده إلى الاستقلال، وأول رئيس للبوسنة والهرسك الشقيقة، ورجل القضية والفكر، في ذكرى وفاته".

وولد بيغوفيتش، أوّل رئيس لجمهورية البوسنة والهرسك، بمدينة بوسانسكي ساماتش، في 8 أغسطس/آب 1925.

وقاد بيغوفيتش شعب البوسنة خلال الحرب التي بدأت مع إعلان البوسنة والهرسك استقلالها عن يوغوسلافيا عام 1992، وانتهت بتوقيع اتفاقية دايتون للسلام مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 1995.

استمر بيغوفيتش في قيادة البوسنة والهرسك خلال فترة تعافيها من آثار الحرب، إلى أن ترك منصب الرئاسة عام 2000.

وتوفي في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2003، ودفن بناءً على وصيته في قبر بسيط بين قبور الشهداء في مقبرة "كوفاتشي"، بعد أن رفض خطة كانت تعدها الحكومة لبناء ضريح فخم له.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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