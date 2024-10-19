وقال أردوغان في خطاب بملتقى للمخاتير (عمداء الأحياء) بإسطنبول: "باتت الكلمات تعجز عن وصف المجازر التي وقعت في غزة طيلة العام الماضي، والشهر الماضي امتدت إلى لبنان".

وذكر الرئيس التركي أن "إسرائيل مسؤولة عن مقتل 50 ألف شخص برآء"، واعتبرها "قوة احتلال خارجة عن القانون".

كما اعتبر أن "داعمي الحكومة الإسرائيلية دون قيد أو شرط شركاء في الجريمة".

وترحّم الرئيس أردوغان على قائد حركة حماس يحيى السنوار، الذي استشهد قبل أيام بنيران إسرائيلية بقطاع غزة.

وشدد على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الكرامة والحرية ضد عصابة الإبادة الجماعية، مؤكداً أن بلاده "خصم الظالم والمدافعة عن المظلومين".

يشار إلى أن الإبادة التي ترتكبها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين.

فيما وسّعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل جُل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزواً برياً في جنوبه.