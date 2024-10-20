وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن "الشاب كريم عماد مزيد، استشهد متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها بعدما دهسته جيب لجيش الاحتلال، وهو يقود دراجته النارية على الشارع الرئيسي في البلدة".

وأوضحت الوكالة أن "آليات الاحتلال اقتحمت عنبتا من حاجز عِناب شرقاً، وجابت شوارعها الرئيسية والفرعية، واعترضت سير المركبات وطاردت عدداً منها، قبل أن تدهس الشاب الذي كان يقود دراجته النارية".

وقبيل إعلان استشهاده، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها "نقلت إلى المستشفى شاباً أصيب بالرأس وحالته خطيرة جداً بالرأس جراء دهسه بجيب عسكري (إسرائيلي) في عنبتا قرب طولكرم".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس إلى 759 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبموازاة حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة بما في ذلك اقتحام المناطق الفلسطينية، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.