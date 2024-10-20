وأفادت الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث في بيان بأن السفينة "غادة" وصلت ميناء مقديشو محملة بالمساعدات الإنسانية، وبأن موظفيها استلموا حمولة "سفينة الخير".

وحضر حفل استلام حمولة السفينة كل من صلاح أحمد جامع نائب رئيس الوزراء الصومالي، والسفير التركي لدى مقديشو ألبير أقطاش، ورئيس الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث محمود عبد الله، وعدد من كبار المسؤولين.

وفي كلمته خلال استلام المساعدات، أعرب نائب رئيس الوزراء الصومالي صلاح أحمد جامع، عن شكره للحكومة التركية على المساعدات.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، انطلقت "سفينة الخير" من ميناء مرسين الدولي جنوبي تركيا إلى الصومال، محملة بـ3 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، تحتوي على طرود ومواد غذائية متنوعة، وملابس ومستلزمات نظافة ومعدات للإيواء.

وجهزت السفينة "غادة" رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، بدعم من الهلال الأحمر التركي ومنظمات مدنية لمد يد العون إلى الشعب الصومالي.