وأوضحت مسويا في منشور على منصة إكس أن "الناس في جباليا محاصرون تحت الأنقاض، ويمنع عناصر الإنقاذ من الوصول إليهم". مشيرة إلى أنه جرى تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين قسراً.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة "وقف هذه الفظائع"، وذكّرت أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب حماية المدنيين والجرحى والمرضى والعاملين في الرعاية الصحية والمرافق الصحية.

"كل دقيقة مهمة"

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن مولد المستشفى الإندونيسي أصيب، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتسبب في "وفاة مريضين في حالة حرجة".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان إن "الأعمال العدائية في محيط المستشفيات يمكن أن تخرجها عن الخدمة سريعاً من خلال المساس بالقدرة على الوصول إليها. نطالب بأعلى صوت: يجب حماية الرعاية الصحية".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تخطط لإرسال بعثة إلى مستشفى كمال عدوان في الشمال الأحد لتسليم الوقود والإمدادات الطبية والدم والغذاء، ونقل المرضى ذوي الحالات الحرجة إلى مستشفى الشفاء.

وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل حرب الإبادة في غزة للعام الثاني على التوالي، مخلفة أكثر من 142 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها في غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، ما أسفر إجمالاً عن 756 شهيداً فلسطينياً ونحو 6 آلاف و250 مصاباً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.