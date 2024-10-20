ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا) عن البعثة قولها إن "هذا العمل قام به حزب الله اللبناني". بدوره انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إسرائيل بسبب "نشر الأكاذيب" باعتبارها "ممارسة حالية ودائمة لهذا النظام وقادته المجرمين".

وأمس اتهم نتنياهو "وكلاء إيران" بمحاولة اغتياله وزوجته، في أعقاب هجوم بطائرة دون طيار على مسكنه الخاص. وقال نتنياهو، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل: "إن عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم ارتكبوا خطأ مريراً".

وقال مكتب نتنياهو إن الطائرة دون طيار القادمة من لبنان استهدفت منزل نتنياهو الخاص في قيساريا في شمال إسرائيل. وأضاف أن رئيس الوزراء وعائلته لم يكونوا في المنزل وقت الهجوم.

ولم تصدر إسرائيل على الفور تفاصيل عن الأضرار الناجمة عن الهجوم، وسط رقابة عسكرية وسياسية.

ويتزامن إلقاء اللوم على إيران مع استعدادات إسرائيل لشن ضربة عسكرية "كبيرة" ضد إيران، في أعقاب هجوم صاروخي شنته طهران على تل أبيب في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن تحقيقاً أولياً كشف أن الطائرة دون طيار المعنية كانت من طراز صياد 107، التي يصعب اكتشافها واعتراضها.